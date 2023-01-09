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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны отчиталось об «операции возмездия»

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны России сообщило о ракетном ударе по расположению украинских войск в Краматорске в качестве «операции возмездия» за удар по пункту дислокации российской армии в Макеевке.

«В общежитии №28 находились более 700 военных и в общежитии №47 — более 600. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений украинских войск уничтожено более 600 военных», — говорится в сводке российского оборонного ведомства.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, в свою очередь, заявил, что утверждения Минобороны России о гибели 600 украинских военных в результате удара по Краматорску не соответствуют действительности.

Украинские военные нанесли в новогоднюю ночь из системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации российской воинской части близ Макеевки. По данным Минобороны, погибли 89 человек.

Ведомство назвало основной причиной произошедшего «включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника».

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Оборона #Армия #Конфликты
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