Минобороны отчиталось об «операции возмездия»

Минобороны России сообщило о ракетном ударе по расположению украинских войск в Краматорске в качестве «операции возмездия» за удар по пункту дислокации российской армии в Макеевке.

«В общежитии №28 находились более 700 военных и в общежитии №47 — более 600. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений украинских войск уничтожено более 600 военных», — говорится в сводке российского оборонного ведомства.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, в свою очередь, заявил, что утверждения Минобороны России о гибели 600 украинских военных в результате удара по Краматорску не соответствуют действительности.

Украинские военные нанесли в новогоднюю ночь из системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации российской воинской части близ Макеевки. По данным Минобороны, погибли 89 человек.

Ведомство назвало основной причиной произошедшего «включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника».