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Фильм «Чебурашка»: возвращение ушастого героя

Автор:
Олег Девятилов
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Фото: © кадр из фильма «Чебурашка»
Первым релизом российских кинотеатров в 2023 году стал «Чебурашка» — фильм Дмитрия Дьяченко про ушастого любимца маленьких детей вернул зрителей в кинозалы и за несколько дней собрал более миллиарда рублей в прокате.

«Чебурашка» — вольное изложение прекрасно известной каждому россиянину истории Эдуарда Успенского. Что привлекло зрителей — ностальгия, дефицит зарубежных фильмов или новый взгляд на популярного мультипликационного героя?

Сюжет: семейная комедия

Чебурашка — герой советской серии мультфильмов, выходивших с 1969 по 1983 год. Его популярность перешагнула границы — например, его хорошо знают в Японии, где даже переложили его историю в формат аниме.

Фото: © кадр из фильма «Чебурашка»

Российский фильм переосмысливает детскую сказку. Чебурашка (CGI-персонаж, озвучивает Ольга Кузьмина) живет в апельсиновой роще и волей случая попадает в городок у моря, где его встречает садовник Гена (Сергей Гармаш).

В городке начинают происходить самые разные события — Чебурашка знакомится с молчаливым внуком садовника и невольно оказывается в центре «войны» между двумя конкурирующими магазинами по производству конфет.

Премьера в мире: 1 января 2023 года
Страна:  Россия, Yellow, Black & White, START, Союзмультфильм
Жанр: семейная комедия
Режиссер:  Дмитрий Дьяченко
Актеры:  Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина (голос Чебурашки), Елена Яковлева, Федор Добронравов, Дмитрий Лысенков
Продолжительность: 113 минут
Возраст: 6+

Съемки и отзывы

Производство фильма Чебурашка стартовало в 2021 году, основной локацией для съемок стал Сочи. Режиссером стал Дмитрий Дьяченко, хорошо известный по трилогии «Последний богатырь».

В одной из сцен было использовано 6 тонн апельсинов. В июне 2022 года съемки завершились, после чего в сети появился первый тизер «Чебурашки», пользователи отметили приятный и милый дизайн ушастого зверька.

С выходом фильма на экраны «Чебурашка» собрал множество положительных отзывов — зрители называют картину душевной, красочной и максимально трогательной.

Впрочем, критики тоже хватает — некоторые посчитали, что компьютерная графика выглядит слишком дешево. Другие указали, что для комедийного жанра в фильме слишком мало хороших шуток.

Стоит ли смотреть

«Чебурашка» — точное новогоднее попадание в зрительские сердца. Здесь есть пушистый и милый компьютерный зверек, положительные главные герои, сочная картинка и праздничная атмосфера.

При этом компьютерной графикой в зрителя не бросаются — нарисованный Чебурашка не забирает все внимание себе, сцены с живыми актерами занимают значительную часть хронометража.

Фото: © кадр из фильма «Чебурашка»

«Чебурашка» — отнюдь не новаторский фильм с претензиями на авторский взгляд. Это просто приятная семейная комедия с легким налетом ностальгии, идеальное дополнение к праздничному оливье. Наша оценка: 7,510.

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Культгид #Рецензии #Кинематограф
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