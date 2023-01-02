Почти три десятка домов остались в Красноярске без воды

Прорыв трубы магистрального водовода произошел на улице Калинина в Красноярске — от воды отключили 28 домов и квартал в частном секторе, сообщает пресс-служба компании СГК.

«Для устранения дефекта на магистральном водоводе на улице Калинина, 31А в Красноярске красноярский водоканал аварийно отключил холодную по адресам: улица Калинина, 6, 12, 10, 8, 15, 17, 18, 33Б, 35А, 35Д, 35, 37, 31Б; улица Камская, 1, 3, 5; улица Комбайностроителей, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 22, 26, 30, 32», — говорится в официальном телеграм-канале СГК.

Также под отключение попали дома в частом секторе на этих улицах и улице 2-й Индустриальной, улице Архангельской, уточнили в компании.

Для жителей организовали подвоз питьевой воды. Также на время аварийных работ частично ограничили движение транспорта по улице Калинина.