Мэрия Кызыла в Республике Тыва запретили в новогодние праздники продажу алкоголя, сообщается на сайте гордминистрации.

Мэрия Кызыла запретила продажу алкоголя на территории города с 31 по 8 января. В это время предпринимателям рекомендовано убрать с полки спиртные напитки. Такая мера вводится для обеспечения правопорядка, безопасности и здоровья граждан.

Во время новогодних выходных полиция совместно с мэрией Кызыла будет проверять все торговые точки столицы, которые торгуют спиртными напитками.

Пьяные посиделки в новогодние праздники часто становятся причинами драк с травмами и смертями.



