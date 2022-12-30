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Продажу алкоголя запретили на новогоднюю неделю в Кызыле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мэрия Кызыла в Республике Тыва запретили в новогодние праздники продажу алкоголя, сообщается на сайте гордминистрации.

Мэрия Кызыла запретила продажу алкоголя на территории города с 31 по 8 января. В это время предпринимателям рекомендовано убрать с полки спиртные напитки. Такая мера вводится для обеспечения правопорядка, безопасности и здоровья граждан.

Во время новогодних выходных полиция совместно с мэрией Кызыла будет проверять все торговые точки столицы, которые торгуют спиртными напитками.

Пьяные посиделки в новогодние праздники часто становятся причинами драк с травмами и смертями.

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Сибирь #Тува #Еда
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