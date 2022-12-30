Похмелье — это результат интоксикации организма. Ряд факторов усиливает его, рассказала врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

«Главная причина похмельного синдрома — избыточное количество этанола, которое поступает в организм человека. Безусловно, качество этилового спирта имеет значение, но даже в этом случае, чем большее количество алкоголя поступило в организм, тем тяжелее будет похмелье», — цитируют «Известия» эксперта.

Похмелье может быть тяжелым, если человек пьет алкогольный напиток, на который у него возникает индивидуальная непереносимость, ест «тяжелые» продукты и не знает меры.

Что не нужно пить и есть

Так, кто-то страдает на утро после вечера, проведенного за несколькими бокалами красного вина, — в винограде содержатся вещества, которые усиливают похмелье.

Утверждение о том, что от коньяка похмелье легче, так же неверно. У некоторых людей это состояние может быть тяжелейшим, потому что в составе напитка присутствуют сивушные масла.

«В зависимости от индивидуальной реакции организма определенный вид алкоголя может повлиять на тяжесть похмелья, но в основном оно возникает по одной причине — чрезмерное поступление алкоголя в организм человека. Поэтому если мы выпили его слишком много, у нас однозначно будет похмелье», — указала Тихомирова.

Новогоднее застолье — часто превращается в кулинарно-алкогольную вакханалию, когда человек не только много пьет, а еще и съедает много жиров, углеводов, соли. Это дополнительная нагрузка на печень, в результате которой она может быть очень сильно отравлена.

«Поэтому самый основной способ в борьбе с похмельем — это не перебирать с алкоголем. Можно принять препарат, содержащий янтарную кислоту, а главное, пить как можно больше жидкости», — резюмировала врач.