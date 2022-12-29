Праздничный розыгрыш лотереи «Русского лото», который уже традиционно называют «Новогодним миллиардом», проходит 1 января. В 2023 году счастливчики могут выиграть до 2 миллиардов рублей. А какие суммы выигрывали раньше, как это удавалось и как распорядились деньгами?

Скептики заявляют, что шанс выиграть очень мал, математики занимаются подсчетами вероятностей, а люди продолжают верить в чудеса и идут за лотерейными билетами. И иногда удача действительно бывает благосклонной...

«Шуму-то будет…»

В 2019 году новогодний миллиард разделили пополам два победителя. Одними из счастливчиков стали супруги из Екатеринбурга — Николай и Оксана Мирошниченко. Оба люди довольно азартные — лотерейные билеты покупают всегда.

Перед новым годом Оксана пришла в магазин и на кассе взяла билет «Золотого миллиарда». Новый год встретили в кругу семьи, потом Николай уехал к родителям в другую область. Про билет забыли, он так и остался лежать на полочке. Вспомнили о нем только 5 января.

«Жена говорит: "У нас билетик непроверенный, проверь, пожалуйста". И сидим дальше, телевизор смотрим. Я в телефоне проверяю. На один сервис зашел, сумма вылезла, я не поверил. На другой сервис — опять!» — вспоминает Николай.

Муж, так и не поверивший в выигрыш, попросил жену перепроверить. Но и она не могла осознать, что это не ошибка, что они стали обладателями 500 миллионов рублей. Пошли на необычные меры. На листочек выписали номера с билета, включили трансляцию передачи и стали зачеркивать. И снова — выигрыш!

И все же они не могли поверить в удачу, даже когда созвонились с представителями «Столото», даже когда приехали за выигрышем в Москву. Для этого, к слову, пришлось отпрашиваться с работы, объясняя, зачем им нужно срочная поездка.

«Начальник мне руку пять раз жал. "Теперь, - говорит. — Ты меня на работу к себе возьмешь, наверное"» — делится Николай.

С работы никто из супругов не уволился. Николай трудится водителем много лет, и бросать ремесло не собирается, как и Оксана. Она — водитель трамвая. «Я не за деньги работаю, я об этой работе всегда мечтала», — уверяет женщина.

Первое, что они сделали после получения денег — закрыли ипотеку. Конечно, часть выигрыша они решили отдать детям и родственникам. Хотя никому из родных не признавались до последнего.

«Боимся им говорить. Там село. Там шуму-то будет в разы больше», — объясняет мужчина.

«У тебя полмиллиарда!»

Второй счастливицей, получившей 500 миллионов в 2019 году, стала пенсионерка из Санкт-Петербурга Любовь Догорова. Женщина, подрабатывающая гардеробщицей, тоже постоянно покупала лотерейные билеты. Точнее — ее муж, он давал деньги «на лотерею».

Билет, купленный до Нового года, они проверили не сразу. Посмотреть решили только 11 января. Женщина отправилась к соседке, чтобы ты помогла разобраться ей с сайтом «Русского лото». Во время проверки выяснилось, что по билету Догоровых можно получить 500 миллионов.

«Я не верила. Мне казалось, что это не со мной. Но я думала, что выиграла 500 тысяч. А соседка смотрит на меня и говорит: "Люба, какие 500 тысяч? У тебя полмиллиарда!"» — с улыбкой вспоминает жительница северной столицы.

А вот муж принял новость спокойно, словно всегда знал, что выиграет.

Семья Догоровых тогда сообщила, что не собирается тратить деньги бездумно. Сначала хотят решить жилищный вопрос для себя, двух детей и племянника. Часть выигрыша истратить на путешествия, а часть отдать на благотворительность.

«Мама, ты выиграла!»

В 2020 году призовой фонд в 1 миллиард рублей достался одной счастливице. Но она долго не выходила на связь, практически все новогодние праздники от нее не было сообщений. Все потому, что билет ждал своего часа в другом городе…

Надежда Бартош из Подмосковья всю жизнь отработала кадровиком на крупном предприятии, после выхода на пенсию открыла небольшой бизнес.

Лотерейные билеты для нее были скорее развлечением, но покупала она их постоянно, несколько раз в год. В 2019 купила 10 штук перед Новым годом, а еще один ей подарила дочка. Но девушка жила в Санкт-Петербурге и билет был при ней.

Дочка решила проверить билет только 3 января, а когда увидел сумму выигрыша, опешила. Тут же позвонила матери и закричала в трубку: «Мама, ты выиграла! Миллиард!»

Чтобы убедиться в своей правоте, девушка отправила фото билета матери и брату, чтобы и они проверили. А главе семейства долго не сообщали новость — боялись, что он будет волноваться.

Но затем, конечно, сказали всем в семье. И на совете решили, что кардинально менять жизнь не будут, а деньги вложат в семейный бизнес. Хотя, Надежда все-таки купила памятное украшение, чтобы побаловать себя.