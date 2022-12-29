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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Шаманы увидели окончание конфликта России и Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Военный конфликт между Россией и Украиной может окончиться уже в 2023 году, мирный договор могут подписать к концу лета, говорится в предсказании группы шаманов и целителей во время церемонии очищения в Перу.

«Все это успокоится. Мир, умиротворение придут. Это то, что мы видели», — цитирует Reuters шамана Клеофе Седано.

Служитель культа предсказал, что мирный договор будет подписан к августу.

Шаманы проводят церемонию каждый год в конце декабря. В этот раз на церемонии использовали цветы, благовония, змею и фотографии президентов России и Украины.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Религия
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Топ комментариев

Alhazred

Такое ощущение, что ты на лавочке с бабушками весь день проводишь. Может работать все же попробуешь?)))

Uynachalnica

Также, как и гарантии о том, что возраст поднимать не будет!

krasprol

Гарант дал гарантии- смешноссс........!

GammiPluh

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