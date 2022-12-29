Шаманы увидели окончание конфликта России и Украины

Военный конфликт между Россией и Украиной может окончиться уже в 2023 году, мирный договор могут подписать к концу лета, говорится в предсказании группы шаманов и целителей во время церемонии очищения в Перу.
«Все это успокоится. Мир, умиротворение придут. Это то, что мы видели», — цитирует Reuters шамана Клеофе Седано.
Служитель культа предсказал, что мирный договор будет подписан к августу.
Шаманы проводят церемонию каждый год в конце декабря. В этот раз на церемонии использовали цветы, благовония, змею и фотографии президентов России и Украины.
AlhazredТакое ощущение, что ты на лавочке с бабушками весь день проводишь. Может работать все же попробуешь?)))
UynachalnicaТакже, как и гарантии о том, что возраст поднимать не будет!
krasprolГарант дал гарантии- смешноссс........!
GammiPluhсегодня выкладывали видео солдаты ВСУ как они вывозят погибших товарищей грузовиками с позиций[video]...