Крупнейший пятизвездочный отель откроют в Манжероке

Пятизвездочный отель, который станет крупнейшим в этом классе в России, откроют на всесезонном курорте «Манжерок» в Республике Алтай в 2023 году, сообщили власти региона.

Строительство комплекса на 304 номера с конференц-залом, ski-сервисом, спа-комплексом, включающем бассейн, термальную зону, бани и сауны, массажные залы, семейным досуговым центром уже завершается.

Как уточняет Ъ, комплекс также включает 12 вилл разной категории. Передвигаться по территории вилл можно будет только на электрическом транспорте. Комплекс премиальных вилл начнет принимать гостей в конце 2023 года.

Сейчас на курорте работают гостиничный комплекс на 82 номера, ресторан, самый длинный в России 300-метровый ленточный подъёмник для детей и новичков, байк-парк, пять километров пеших троп различной сложности и тематический парк «Хранитель Большого Алтая».

Функционируют 22 километра трасс, три подъёмника и 23 горнолыжных маршрута различной степени сложности. Зоны катания есть как для новичков, так и для профессионалов. Работает современная система оснежения. В корнце прошлого года здесь запустили трассу для вечернего катания, которую опробовал глава Сбера Герман Греф.