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Эмулятор PlayStation 3 RPCS3 получил поддержку всех игр консоли

Источник:
Sibnet.ru
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Игровая консоль PlayStation 3
Фото: © Nikita Kostrykin / Unsplash License

Разработчики эмулятора PlayStation 3 RPCS3 написали в Twitter о том, что не осталось ни одной игры, демонстрирующей черный экран при запуске в их программе. 

«Мы рады сообщить, что на сегодняшний день категория совместимости RPCS3 Loadable достигла 0 игр! Это означает, что на эмуляторе не осталось игр для PS3, которые загружаются с черным экраном — по крайней мере, каждая игра для PS3 загружается и показывает вывод изображения», — написали разработчики.

Это не означает, что эмулятор поддерживает все игры PlayStation 3. Согласно данным разработчиков, играбельны 67,98% проектов, 28,59% могут быть запущены, но их невозможно пройти до конца и еще 3,42% демонстрируют только стартовый экран.

RPCS3 — эмулятор, позволяющий запуска игры с консоли PlayStation 3 на компьютере под управлением Windows, Linux, macOS и FreeBSD. Программа бесплатна и распространяется с открытым исходным кодом.

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