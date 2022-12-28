Эмулятор PlayStation 3 RPCS3 получил поддержку всех игр консоли

Разработчики эмулятора PlayStation 3 RPCS3 написали в Twitter о том, что не осталось ни одной игры, демонстрирующей черный экран при запуске в их программе.

«Мы рады сообщить, что на сегодняшний день категория совместимости RPCS3 Loadable достигла 0 игр! Это означает, что на эмуляторе не осталось игр для PS3, которые загружаются с черным экраном — по крайней мере, каждая игра для PS3 загружается и показывает вывод изображения», — написали разработчики.

Это не означает, что эмулятор поддерживает все игры PlayStation 3. Согласно данным разработчиков, играбельны 67,98% проектов, 28,59% могут быть запущены, но их невозможно пройти до конца и еще 3,42% демонстрируют только стартовый экран.

RPCS3 — эмулятор, позволяющий запуска игры с консоли PlayStation 3 на компьютере под управлением Windows, Linux, macOS и FreeBSD. Программа бесплатна и распространяется с открытым исходным кодом.