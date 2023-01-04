Любвеобильный кролик: кого ждет год сексуальных приключений

Хозяин 2023 года — Черный Водяной Кролик — считается зверем любвеобильным. Астрологи уверяют, он будет покровительствовать романтическим поступкам и сексуальным приключениям. А кому повезет в этой сфере больше всего в 2023 году?

Кролик будет всеми способами способствовать семье. А еще романтическим отношениям, знакомству и разнообразию сексуальной жизни. Конечно, несмотря на общую характеристику, год будет разным для всех, и все же астрологи выделяют три знака зодиака, которые в 2023 году откроют дверь в мир настоящих сексуальных приключений.

Овен: секс в костюме

«Овны в 2023 году преобразятся. Им в целом свойственная прямолинейность, импульсивность. Это страстные натуры, но и очень упрямые. В грядущем году они проявят необычную для них мягкость и уступчивость в любовных отношениях, и это позволит им в полной мере насладиться всеми гранями чувственного секса», — прогнозирует астролог Ирина Юрьева.

Совет для мужчин:

Инициатива в ваших руках, а начало года максимально благоприятствует любовным приключениям. Не сдерживайте себя! Хотите экспериментов — вперед. Но даже самые яркие фантазии воплощайте, учитывая желание партнера — ваша вторая половинка это оценит и сексуальная жизнь заиграет новыми красками.

Совет для женщин:

Попробуйте не властвовать, а экспериментировать. Не упрямьтесь, отступите от консерватизма и попробуйте новое. Ваша страстность в сочетании с новаторством откроет вам дорогу в мир сексуальных приключений. А что использовать в начале пути — костюм Красной шапочки или плетку — решать только вам.

Раки: во власти эмоций

«Эмоциональные Раки проявят максимум чуткости и чувственности в 2023 году. Но его эмпатия, готовность улавливать желания партера, забывая о своих, может лишить его истинного наслаждения. Раку в 2023 году нужно больше прислушиваться к своим желаниям и не бояться говорить об этом партнеру», — объяснила астролог.

Совет для мужчин:

Смотрите по сторонам! Возможно, рядом с вами есть человек, который вызовет в душе бурю страсти и подарит удивительный сексуальный опыт.

А женатым Ракам давно пора разнообразить свою жизнь. Кажется, вас засосала рутина повседневности и вы давно не спрашивали у своей избранницы о том, что она хочет. Спросите, и ответ приятно вас удивит.



Совет для женщин:

Вы будете заряжены сексуальностью в 2023 году! Но строя глазки симпатичному коллеге помните, что невинный флирт может завести в дебри сексуальных измен. Если находитесь в поиске второй половины, то это отличный шанс.

Но если вы в отношениях, то лучше направить свою сексуальную энергию на партнера. А новизну в остывающие отношения могут внести сексуальные игрушки.

Козероги: скрытые желания

«Расчет и приземленность в этом году не про Козерогов. Спонтанность и интрига — вот их конек в амурных делах. В следующем году они могут рассчитывать на воплощение самых потаенных желаний из серии — давно хотели, но как то не решались», — заметила Юрьева.

Совет для мужчин:

Идея — ваш главный козырь в 2023 году. Не бойтесь придумывать! И самая откровенная задумка превратиться в реальность. А склонность к заботе о партнере не будет лишней, напротив, сделает опыт более чувственным.

Совет для женщин:

Вы будете сверхчувствительны, очень эмоциональны и восприимчивы к новым ощущениям. Не пытайтесь заточить чувственность в броню! Не отвергайте предложения своего партнера, даже если он предложит секс на кухонном столе. Просто вооружитесь сливками и клубникой, и калейдоскоп новый ощущений вам гарантирован.

И как только вы распробуете всю прелесть нестандартных решений, то сами начнете управлять ситуацией.