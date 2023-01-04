НАВЕРХ

Астролог Левин объяснил значение тройки в 2023 году

Источник:
Sibnet.ru
92 0
Фото: © кадр из видео

Равновесие начнет набирать обороты, но трудности и общая напряженность сохранятся в 2023 году, считает ректор «Академии астрологии» Михаил Левин.

«Тройка полностью не решит все проблемы, но она много что смягчит. Тройка, вообще, число гармонизующее, оно смягчает противоречия, ведет такую позитивную динамику. Но тот кризис, который начался и нарастал уже достаточно давно, по-настоящему закончится только в году 2025», — сказал Левин на YouTube-канале.

По словам астролога, 2023 год приведет к промежуточному равновесию, а к концу года напряжение смягчится. Это касается не только мировых отношений, но и личных.

Кроме того, в феврале 2023 года возвращается Нептун в секстиле к Плутону. Он поддерживает мировое равновесие. Нептун в секстиле к Плутону продлится до 2039 года. Последний раз такой аспект наблюдался с 1943 по 1991 годы.

«Нас опять ждет достаточно напряженный, но устойчивый мир», — оценил важность аспекта Михаил Левин.

НГ каникулы 23
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»
Лотерея «Русское лото» разыграет два миллиарда рублей
Почему России не нужна вторая мобилизация
Определен победитель «Новогоднего миллиарда»
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин отправил в поход фрегат с гиперзвуковыми «Цирконами»
Депутат оценил возможность второй волны мобилизации
Продажи водки существенно выросли
Китайский финансист заявил о росте числа отвергающих Запад стран
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

max5

Зарплату себе и своим дружкам пусть сократит

nicollaich

Я забыл, что укряинцы доверяют только видосикам. Все остальные новости для них фейк. Посмотри на досуге...

Asd10

Ты свой бинокль не той стороной к глазынькам приложил, наблюдатель, млин...)))

ball-n-wall

На старости лет захотелось поднять бабла..