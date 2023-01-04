Астролог Левин объяснил значение тройки в 2023 году

Равновесие начнет набирать обороты, но трудности и общая напряженность сохранятся в 2023 году, считает ректор «Академии астрологии» Михаил Левин.

«Тройка полностью не решит все проблемы, но она много что смягчит. Тройка, вообще, число гармонизующее, оно смягчает противоречия, ведет такую позитивную динамику. Но тот кризис, который начался и нарастал уже достаточно давно, по-настоящему закончится только в году 2025», — сказал Левин на YouTube-канале.

По словам астролога, 2023 год приведет к промежуточному равновесию, а к концу года напряжение смягчится. Это касается не только мировых отношений, но и личных.

Кроме того, в феврале 2023 года возвращается Нептун в секстиле к Плутону. Он поддерживает мировое равновесие. Нептун в секстиле к Плутону продлится до 2039 года. Последний раз такой аспект наблюдался с 1943 по 1991 годы.

«Нас опять ждет достаточно напряженный, но устойчивый мир», — оценил важность аспекта Михаил Левин.