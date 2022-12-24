Появилось видео с места пожара в доме престарелых в Кемерове

Пожар в частном доме бездомных престарелых в Кемерове унес жизни 13 человек, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Кузбассу.

Страшная трагедия произошла сегодня ночью в частном доме престарелых в Кемерове. По последним данным, погибло 20 человек.



Владельцем оказался пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. Он предоставлял жилье бездомным. Пожилые люди находились там круглосуточно.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), части 3 статьи 293 УК РФ (халатность), части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«Проверим все учреждения такого типа, в первую очередь, частные. Проверки завершатся в течение недели», — написал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.