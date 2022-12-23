НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Эксперт заявил о завышении цен на китайские автомобили

Источник:
Sibnet.ru
130 1
Фото: © Chery

Китайцы завозят на российский рынок свои автомобили и сильно завышают цены, те авто, которые в Китае стоят 10-15 тысяч долларов, в России продают от 35 тысяч, сообщил автоэксперт Илья Ушаев

«Сами китайцы ездят на автомобилях стоимостью выше 50 тысяч долларов и к нам особо не завозят. Там автомобили продаются даже со скидками от государства», — сказал Ушаев в пресс-центре НСН.

Он отметил, что в России китайцы пиарят недорогие бренды. «Но в Китае они стоят 10-15 тысяч долларов, а здесь россиянам их продают от 35 тысяч», — привел пример Ушаев.

Китайские импортеры автомобилей не будут сильно поднимать цены, если доллар продолжит расти, считает генеральный директор «АВТОDOM Подписка» Максим Шишко. По его мнению, рост составит максимум 5-10%.

Еще по теме
Эксперты раскритиковали цены на «Москвич 3»
АвтоВАЗ увидел в экспансии китайских машин угрозу для России
Объявлена цена на кроссовер «Москвич 3»
Депутат призвал продать автозаводы китайским компаниям
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Финалисты сразились за победу в шоу «Звезды в Африке 3»
США помешали Украине убить начальника Генштаба России
Россия развернула «непобедимое оружие Путина»
Путин заявил о крайне сложной ситуации в новых регионах России
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
49
Киевские власти рассказали о последствиях ночной атаки дронов
46
Зеленский увидел в «головах» украинцев желание отвоевать Крым
46
Рогозин ранен при обстреле Донецка
41
Зеленский посетил место ожесточенных боев
36
Путин заявил о крайне сложной ситуации в новых регионах России