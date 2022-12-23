Эксперт заявил о завышении цен на китайские автомобили

Китайцы завозят на российский рынок свои автомобили и сильно завышают цены, те авто, которые в Китае стоят 10-15 тысяч долларов, в России продают от 35 тысяч, сообщил автоэксперт Илья Ушаев

«Сами китайцы ездят на автомобилях стоимостью выше 50 тысяч долларов и к нам особо не завозят. Там автомобили продаются даже со скидками от государства», — сказал Ушаев в пресс-центре НСН.

Он отметил, что в России китайцы пиарят недорогие бренды. «Но в Китае они стоят 10-15 тысяч долларов, а здесь россиянам их продают от 35 тысяч», — привел пример Ушаев.

Китайские импортеры автомобилей не будут сильно поднимать цены, если доллар продолжит расти, считает генеральный директор «АВТОDOM Подписка» Максим Шишко. По его мнению, рост составит максимум 5-10%.