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Новосибирцы попросят у Деда Мороза повышения зарплаты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Более 30% жителей Новосибирской области хотели бы попросить у Деда Мороза повышения заработной платы, сообщает HeadHunter.

Чаще всего об этом мечтают строители, работники транспорта и логистики, а также специалисты по управлению персоналом.

Еще 24% опрошенных в качестве карьерного подарка от Деда Мороза хотели бы получить новую профессию. Чаще всего жители региона мечтают освоить ИТ-сфер. 

Остальные сферы пользуются значительно меньшим интересом: маркетинг хотели бы освоить 16%, искусство, логистику, финансы и медицину – по 8%, юриспруденцию – 5%.

16% респондентов из Новосибирской области загадали бы Деду Морозу обучение дополнительной профессии, 11% — развитие компетенций в текущей профессии, 7% мечтают о таком новогоднем подарке, как повышение в должности, 4% —хотели бы получить признание в текущей специальности. Еще 5% затруднились ответить.

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Экономика #Рынок труда #Новосибирск
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