Первый канал опубликовал новогоднюю программу

Советские фильмы, нового «Мажора» и сериал «Казанова в России» покажут на Первом канале в предновогоднюю неделю, сообщила пресс-служба телеканала.

С 26 по 29 декабря зрители Первого канала смогут посмотреть заключительные эпизоды сериала «Казанова в России». А 1 января в 21.45 состоится телепремьера полнометражного фильма «Мажор возвращается» с Павлом Прилучным.

30 и 31 декабря эфир Первого канала заполнится советской классикой. 30 декабря в 23.20 покажут фильм «Джентльмены удачи». 31 декабря можно будет посмотреть фильмы «Девчата» (в 10.50), «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (в 12.40), «Бриллиантовая рука» (в 15.40), «Любовь и голуби» (в 17.15), «Ирония судьбы, Или с легким паром» (в 19.15).

Также зрителям покажут отреставрированный фильм «Золушка», он выйдет в цвете, в хорошем качестве и чистым звуком. Посмотреть обновленную «Золушку» можно будет 31 декабря в 9.15.