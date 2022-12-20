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Диетологи объяснили, как выбрать креветки

Источник:
Sibnet.ru
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Креветки на блюде
Фото: © Muffet / CC BY 2.0

Диетологи называют креветки кладезью полезных веществ. Но можно ли найти хороший продукт на прилавках и как по цвету головы определить качество креветок?

«Черная голова — признак слабого здоровья при жизни. Коричневая свидетельствует о беременности креветки. Зеленая голова у тех креветок, которые питались определенным видом планктона, в этом нет ничего страшного», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Бурятии.

О хорошем качестве креветки говорит свернутый колечком хвостик и равномерная розовая окраска. Мясо креветок самое вкусное и полезное. Диетологи шутят, что в креветках содержится половина всей таблицы Менделеева, причем лучшая.

В составе множество минералов — калий, натрий, фосфор, сера, магний, кальций, железо, медь, цинк, марганец, йод, фтор, хром, кобальт, никель, молибден. А еще они считаются сильнейшими афродизиаками, которые способствуют усилению потенции, сообщили эксперты Роскачества.

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