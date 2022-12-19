Кремль назвал союзника «номер один»

Союзником «номер один» для России в настоящее время является Белоруссия, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Страны предпринимают шаги по интеграции, которые соответствуют их интересам. При этом «никто никого не принуждает», подчеркнул пресс-секретарь российского президента, отвечая на вопросы журналистов.

«Именно с Белоруссией у нас наиболее продвинутый режим интеграции. Никто никого не заставляет, все делают такие шаги, которые наилучшим образом соответствуют интересам наших народов и интересам нашего союзного государства», — сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин прилетит в Минск 19 декабря. В рамках визита планируются переговоры с главой белорусского государства Александром Лукашенко, в том числе по теме безопасности в регионе.