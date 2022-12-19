НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Ледяные цветы появились на Красноярском водохранилище. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
151 0
Фото: © vk.com/keodoc

Хирург Краевой клинической больницы Вадим Кеосьян опубликовал фото ледяных цветов на Красноярском водохранилище.

«Красноярское водохранилище, совершенно чистое неделю назад, сегодня уже покрыто льдом 15 сантиметров толщиной. И на нем в воскресенье выросли красивые зимние цветы!», — написал хирург Краевой клинической больницы Вадим Кеосьян.

Образование причудливых кристаллов возникает при перепаде температуры. Чтобы на ледяной поверхности начали возникать цветы, ее слой должен быть очень тонким.

Красноярское водохранилище — образованно при строительстве Красноярской ГЭС на Енисее. Один из крупнейших по объему искусственных водоемов в мире, в России занимает по этому показателю второе место.


Еще по теме
Погодные приметы зимы, с которыми согласна наука
Примета декабря: вороны на верхушках к морозу
Морозы задержатся в Новосибирске и соседних городах
Семечки и сало: чем подкармливать птиц зимой
смотреть все
Жизнь #Природа #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Финалисты сразились за победу в шоу «Звезды в Африке 3»
Немцы приехали на зимовку в Калининградскую область
Новую позицию США по Крыму посчитали «объявлением войны»
Россия нанесла массированный удар по Украине
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

Где ты был когда Беркут жгли со своими осуждениями ?

pepelmetal

Завтра Вуйки будут снова откалибированы!

mosquito__2010

Могильщик украинского народа. Все же преступники у власти это огромная беда. Украинцев за людей совсем...

GammiPluh

Сам он конечно же не собирается воевать - но украинский народ пойдет и с доблестью весь погибнет