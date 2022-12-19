Ледяные цветы появились на Красноярском водохранилище. ФОТО

Хирург Краевой клинической больницы Вадим Кеосьян опубликовал фото ледяных цветов на Красноярском водохранилище.
«Красноярское водохранилище, совершенно чистое неделю назад,
сегодня уже покрыто льдом 15 сантиметров толщиной. И на нем в воскресенье выросли
красивые зимние цветы!», — написал хирург Краевой клинической больницы Вадим
Кеосьян.
Образование причудливых кристаллов возникает при перепаде
температуры. Чтобы на ледяной поверхности начали возникать цветы, ее слой
должен быть очень тонким.
Красноярское водохранилище — образованно при строительстве Красноярской ГЭС на Енисее. Один из крупнейших по объему искусственных водоемов в мире, в России занимает по этому показателю второе место.