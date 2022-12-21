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Свернуть и натереть: как очистить бокалы до блеска?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Вино и шампанское пьют из высоких бокалов. Перед застольем они должны сверкать. Подтеки и следы пальцев испортят впечатление от сервировки. Как и чем мыть бокалы, чтобы они блестели и не скрывали красоту напитка?

Щетка из подручных средств

Главная проблема в мытье высоких бокалов — обычная губка не пролезает, руками отмыть также тяжело. 

Можно соорудить специальную щетку из подручных средств. Для этого на обычной губке надо сделать четыре надреза. Затем обернуть губку вокруг палочек от суши и закрепить резинкой. Лучше брать канцелярскую резинку, чтобы губка держалась покрепче. Таким приспособлением можно легко очистить любой узкий бокал внутри.

Ванна для бокалов

Еще один вариант отмыть до блеска бокалы — искупать их в глубокой емкости. В нее насыпать столовую ложку соли, влить полтора литра горячей воды и 150 миллилитров столового 9% уксуса.

Затем опустить в раствор бокалы, промыть их и после полоскания обдать достаточно горячей водой. Снаружи протереть, после чего перевернуть вверх дном.

Натереть до сияния

Чтобы вытереть бокалы до блеска, не оставив разводов и следов капель, понадобится специальное полотенце, не оставляющее ворсинок. 

Это полотенце не должно быть общим кухонным, а использоваться исключительно для бокалов. Иначе ткань может быть со следами жидкостей или жира и не позволит идеально вытереть стеклянные бокалы.

Фото: © Sibnet.ru

Одну часть полотенца надо засунуть внутрь бокала, а другой стороной — закрыть основание. Затем одной рукой держать бокал за ножку, а второй слегка вращать бокал, натирая полотенцем поверхность.   

Как бокал меняет вкус алкоголя

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