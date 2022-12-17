Самым низким человеком в мире стал 20-летний иранец

Самым низким человеком в мире официально стал 20-летний иранец Афшин Эсмаил Гадерзаде — его рост составляет 64 сантиметра.

Молодой человек внесен в Книгу рекордов Гиннесса, пишет UPI. По словам его родителей, когда сын родился, он весил всего 600 граммов. Врачи давали неблагоприятный прогноз, однако ребенок выжил.

Иранец пожаловался журналистам, что из-за физических особенностей ему трудно найти работу, но он надеется, что приобретенная слава поможет ему поддерживать свою семью финансово.

«Я мечтаю помочь своим родителям. Это всемирное признание может помочь мне осуществить мою мечту», — сказал рекордсмен.