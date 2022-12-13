Землю накроет космический ливень: как увидеть самый яркий звездопад

Звездопад Геминиды достигнет максимума активности в ночь с 13 на 14 декабря 2022 года. Это один из самых мощных метеорных потоков года — согласно прогнозам Международной метеоритной организации, земляне увидят до 150 падающих звезд в час. Чем примечателен декабрьский звездопад и как правильно за ним наблюдать?

Откуда берутся декабрьские метеоры?

Геминиды — необычный метеорный поток. В отличие от большинства других, его прародителем является не комета, а объект, открытый в 1983 году и названный 3200 Фаэтон. Он представляет собой нечто среднее между астероидом и кометой.

3200 Фаэтон интересен необычной крайне вытянутой орбитой, из-за которой в процессе своего движения вокруг Солнца он пересекает орбиты всех четырех планет земной группы от Меркурия до Марса. Диаметр космического скитальца — порядка 7 километров.

Ученые считают, что прародитель метеорного потока представляет собой выродившуюся комету, которая исчерпала весь свой запас летучих соединений. Поэтому у объекта отсутствует «хвост». Также существует вероятность, что они оказались погребены под толстым слоем пыли.

Орбита 3200 Фаэтон Фото : Jet Propulsion Laboratory. California Institute of Technology

Так как у 3200 Фаэтон нет запасов легкоиспаряющегося материала, активность Геминид в ближайшие десятилетия пойдет на убыль. Астрономы считают, что уже в конце этого столетия метеорный поток будет недоступен для наблюдения.

Когда и где смотреть метеорный поток Геминиды

Этот космический «ливень» идет над Землей с 4 по 17 декабря, в ночь с 13 на 14 декабря ожидается его максимум активности. Метеоры вылетают из области, которая называется радиант — она будет находиться вблизи звезды Кастор в созвездии Близнецы.

В ясную погоду звездопад хорошо виден на всей территории России. В среднем наблюдатели будут фиксировать по две падающих звезды в час. Наблюдения лучше начинать после полуночи — около двух часов ночи радиант достигнет самой высокой точки над горизонтом.

Чтобы найти радиант, надо смотреть на восток — ориентиром послужит хорошо заметная в ночном небе красная Бетельгейзе. Также можно воспользоваться приложениями, которые показывают расположение звезд в небе.

Геминиды «догоняют» Землю, влетая в ее атмосферу со скоростью всего 32-35 километров в секунду. Поэтому они сгорают медленно, красиво расчерчивая ночное небо длинными и красивыми следами.

Каждая падающая звезда представляет собой образование размером с крохотный камушек или песчинку. Фактически, это космическая пыль, которую «потерял» 3200 Фаэтон. Как только такая песчинка входит в атмосферу Земли, она вспыхивает от трения и сгорает.

Астрономы предупреждают, что в этом году условия для наблюдений за метеорным потоком Геминид не оптимальны — зрителям будет мешать яркая Луна, которая близка к последней четверти. Поэтому желающим полюбоваться космическим «ливнем» лучше найти место вдали от городских огней.