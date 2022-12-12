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Буддисты дали прогноз для родившихся в год Быка

Источник:
Sibnet.ru
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Символ года Быка
Фото: © Sibnet.ru

Люди, родившиеся в год Быка, ощутят на себе все дружелюбие и благосклонность хозяина 2023 года — Черного Водяного Кролика, рассказал монах Центрального Хурула астролог Санан Гелюнг.

«Для родившихся в год Быка наступающий год будет неплохим: как для мужчин, так и для женщин. Это благоприятный год. Он не несет в себе никаких опасностей для жизни», — сообщил астролог на youtube-канале.

Грядущий период будет одним из самых лучших для профилактики болезней и лечения. Все начинания, касающиеся заботы о здоровье, будут успешными.

Благополучие ждет «быков» и материальным плане. Это также положительный год для встреч с друзьями и коллегами, родственниками, для свадеб и рождения детей.

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А вот пункт «везение» немного подкачал. Не все, что задумано, будет сбываться сразу. Однако «быки» очень настойчивые люди, и эта черта — упорство в достижении целей — поможет им компенсировать недостаток везения.

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Отношения #Оракул #Религия
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Топ комментариев

Гаврило Принцип

Судя по соцсетям - одни тарасы уже стоят под Москвой, другие тарасы уже перевалили за Урал)

pepelmetal

Победа киевского режима в принципе невозможна!

Snikolas

Вот если серьёзно без шуток, кто то думает что украина может победить? смешно)))

Snikolas

Раз удалили Великий Русский язык, значит надо удалить эту недокомпашку ABBYY из Матушки России.