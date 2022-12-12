Люди, родившиеся в год Быка, ощутят на себе все дружелюбие и благосклонность хозяина 2023 года — Черного Водяного Кролика, рассказал монах Центрального Хурула астролог Санан Гелюнг.

«Для родившихся в год Быка наступающий год будет неплохим: как для мужчин, так и для женщин. Это благоприятный год. Он не несет в себе никаких опасностей для жизни», — сообщил астролог на youtube-канале.

Грядущий период будет одним из самых лучших для профилактики болезней и лечения. Все начинания, касающиеся заботы о здоровье, будут успешными.

Благополучие ждет «быков» и материальным плане. Это также положительный год для встреч с друзьями и коллегами, родственниками, для свадеб и рождения детей.

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А вот пункт «везение» немного подкачал. Не все, что задумано, будет сбываться сразу. Однако «быки» очень настойчивые люди, и эта черта — упорство в достижении целей — поможет им компенсировать недостаток везения.