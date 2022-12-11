Американские эксперты назвали Су‑35 «бесценным активом»

Эксперты американского специализированного журнала Military Watch Magazine назвали российский истребитель Су-35 «Бесценным военным активом».
«Су-35 совершил гораздо больше сражений с вражескими истребителями, чем любой другой истребитель после холодной войны. Считается, что он способен противостоять современным западным истребителям высшего класса, таким как F-35А и F-15СА», — приводит ТАСС мнение экспертов.
Они отметили, что истребитель укрепит обороноспособность Ирана, который изучает возможность покупки. «Поскольку противники Ирана продолжают готовиться к возможным ударам по его ядерным объектам с помощью истребителей пятого поколения, Су-35 станет бесценным активом», — пояснили эксперты.
Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35 оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги.
Самолет может развивать скорость до 2,5 тысячи километров в час, дальность его полета достигает 3,4 тысячи километров. Истребитель вооружен 30 миллиметровой пушкой и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.
Гаврило ПринципСудя по соцсетям - одни тарасы уже стоят под Москвой, другие тарасы уже перевалили за Урал)
pepelmetalПобеда киевского режима в принципе невозможна!
SnikolasВот если серьёзно без шуток, кто то думает что украина может победить? смешно)))
SnikolasРаз удалили Великий Русский язык, значит надо удалить эту недокомпашку ABBYY из Матушки России.