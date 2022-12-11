Американские эксперты назвали Су‑35 «бесценным активом»

Эксперты американского специализированного журнала Military Watch Magazine назвали российский истребитель Су-35 «Бесценным военным активом».

«Су-35 совершил гораздо больше сражений с вражескими истребителями, чем любой другой истребитель после холодной войны. Считается, что он способен противостоять современным западным истребителям высшего класса, таким как F-35А и F-15СА», — приводит ТАСС мнение экспертов.

Они отметили, что истребитель укрепит обороноспособность Ирана, который изучает возможность покупки. «Поскольку противники Ирана продолжают готовиться к возможным ударам по его ядерным объектам с помощью истребителей пятого поколения, Су-35 станет бесценным активом», — пояснили эксперты.

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Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35 оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги.

Самолет может развивать скорость до 2,5 тысячи километров в час, дальность его полета достигает 3,4 тысячи километров. Истребитель вооружен 30 миллиметровой пушкой и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.