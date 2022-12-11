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Американские эксперты назвали Су‑35 «бесценным активом»

Источник:
ТАСС
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Эксперты американского специализированного журнала Military Watch Magazine назвали российский истребитель Су-35 «Бесценным военным активом».

«Су-35 совершил гораздо больше сражений с вражескими истребителями, чем любой другой истребитель после холодной войны. Считается, что он способен противостоять современным западным истребителям высшего класса, таким как F-35А и F-15СА», — приводит ТАСС мнение экспертов.

Они отметили, что истребитель укрепит обороноспособность Ирана, который изучает возможность покупки. «Поскольку противники Ирана продолжают готовиться к возможным ударам по его ядерным объектам с помощью истребителей пятого поколения, Су-35 станет бесценным активом», — пояснили эксперты.

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Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35 оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги.

Самолет может развивать скорость до 2,5 тысячи километров в час, дальность его полета достигает 3,4 тысячи километров. Истребитель вооружен 30 миллиметровой пушкой и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.

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Топ комментариев

Гаврило Принцип

Судя по соцсетям - одни тарасы уже стоят под Москвой, другие тарасы уже перевалили за Урал)

pepelmetal

Победа киевского режима в принципе невозможна!

Snikolas

Вот если серьёзно без шуток, кто то думает что украина может победить? смешно)))

Snikolas

Раз удалили Великий Русский язык, значит надо удалить эту недокомпашку ABBYY из Матушки России.