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Эксперт предупредила об уловке «золотых полок» в магазинах

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Магазины используют методы, стимулирующие покупателя оставить на кассе максимально возможную сумму, и покупателям нужно знать об этих уловках, предупредила Доцент Российского экономического университета имени Плеханова Оксана Гончаренко.

Для этого продавцы особым образом оформляют торговые прилавки и витрины — например, располагают товар с истекающим сроком годности ближе к покупателю, чтобы его было удобнее взять. Это классика мерчандайзинга, сказала «Прайм» Гончаренко.

Она напомнила о правиле «золотой полки», расположенной на уровне глаз и рук покупателя — на высоте от 1,2 до 1,7 метра. «Товары на этой полке продаются активнее всего, поэтому в зависимости от целей продаж и договора с поставщиками на этих полках могут быть и самые дорогие товары, и товары с заканчивающимся сроком годности — на золотых полках практически все они всегда будут проданы», — пояснила она

Гончаренко отметила, что магазины наращивают продажи товаров с помощью скидок и стимулирования импульсных покупок.

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Экономика #Торговля
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Гаврило Принцип

Судя по соцсетям - одни тарасы уже стоят под Москвой, другие тарасы уже перевалили за Урал)

pepelmetal

Победа киевского режима в принципе невозможна!

Snikolas

Вот если серьёзно без шуток, кто то думает что украина может победить? смешно)))

Snikolas

Раз удалили Великий Русский язык, значит надо удалить эту недокомпашку ABBYY из Матушки России.