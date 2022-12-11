Эксперт предупредила об уловке «золотых полок» в магазинах

Магазины используют методы, стимулирующие покупателя оставить на кассе максимально возможную сумму, и покупателям нужно знать об этих уловках, предупредила Доцент Российского экономического университета имени Плеханова Оксана Гончаренко.

Для этого продавцы особым образом оформляют торговые прилавки и витрины — например, располагают товар с истекающим сроком годности ближе к покупателю, чтобы его было удобнее взять. Это классика мерчандайзинга, сказала «Прайм» Гончаренко.

Она напомнила о правиле «золотой полки», расположенной на уровне глаз и рук покупателя — на высоте от 1,2 до 1,7 метра. «Товары на этой полке продаются активнее всего, поэтому в зависимости от целей продаж и договора с поставщиками на этих полках могут быть и самые дорогие товары, и товары с заканчивающимся сроком годности — на золотых полках практически все они всегда будут проданы», — пояснила она

Гончаренко отметила, что магазины наращивают продажи товаров с помощью скидок и стимулирования импульсных покупок.