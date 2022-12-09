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Ученые показали опасные брызги воды из унитаза

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © John Crimaldi

Брызги воды из унитаза при смыве с поднятой крышкой могут достигать высоты двух метров, крошечные капли несут в себе бактерии, способные стать причиной болезней, сообщили ученые из Университета Колорадо.

Ученые использовали ярко-зеленые лазеры для подсвечивания брызг. Частицы воды вылетали из унитаза со скоростью два метра в секунду, достигая высоты в 1,5 метра в течение восьми секунд, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.

Крупные капли оседали на поверхностях в течение нескольких секунд, но частицы размером менее пяти микрон оставались во взвешенном состоянии в воздухе в течение нескольких минут или дольше.

А шлейф из унитазных капель поднялся к потолку лаборатории и даже просочился в соседнюю комнату. При проведении опыта в чаше не было ни твердых отходов, ни туалетной бумаги.

Болезнетворные микроорганизмы могут сохраняться в унитазе даже после десятков смывов. Понимание, как распространяются кишечная палочка, норовирусы и аденовирусы, важно для снижения риска заражения в общественных туалетах.

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Наука #Наука #Здоровье
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