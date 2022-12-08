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Мир оказался под угрозой продовольственного кризиса и голода

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © пресс-служба правительства РФ

Полноценный продовольственный кризис разразится в мире в следующем году, партнер компании «Технологии доверия» (бывшая PwC) Михаил Магрилов.

Рост цен на удобрения и энергоносители привели к замедлению темпов роста производства АПК до 1,1% в год. Этого недостаточно, чтобы прокормить растущее население земли, приводит «Российская газета» прогноз эксперта.

По его словам, рост себестоимости и снижение темпов роста производства уже привели к всплеску цен на базовые продукты питания, отмечает эксперт. Больше других страдают развивающиеся страны, где девальвация валют выступает барьером для импорта и дополнительно разгоняет рост цен.

В результате со среднегодовым темпом в 8% увеличивается число голодающих в странах третьего мира. В развитых странах быстро растет доля затрат населения на продукты питания.

Магрилов считает, что выход из пике может быть достигнут только через деглобализацию и создание региональных кластеров. Для России это означает выстраивание отношений со странами-партнерами — Индией, Ираном, Турцией, Узбекистаном, Китаем.

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Экономика #Продукты
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