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Мужчина обвинил четырех женщин в изнасиловании

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Biswarup Ganguly / CC BY 3.0

Житель индийского города Джаландхар обвинил четверых неизвестных женщин в похищении и изнасиловании

20-летний сотрудник кожевенного завода заявил полицейским, что гулял по городу, когда к нему на белом автомобиле подъехали четыре женщины. Они общались между собой по-английски, но с ним заговорили на языке панджаби. Женщины дали ему лист бумаги, на котором был указан адрес, и спросили, как туда проехать, сообщает The Mirror.

Когда индиец отвлекся на записку, одна из неизвестных распылила ему в глаза некую субстанцию, от которой он потерял сознание. Мужчина очнулся в машине со связанными за спиной руками.

Злоумышленницы отвезли его в лес, где накачали наркотиками, а потом, заставив выпить некий алкогольный напиток, изнасиловали и бросили связанным и с завязанными глазами. Мужчине в конце концов удалось освободиться и вернуться домой. Полиция ведет расследование странного инцидента.

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