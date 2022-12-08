Сериал «Уиллоу»: возвращение культовой сказки

Сериал «Уиллоу», прямое продолжение одноименного культового фильма 1988 года, вышел на стриминговом сервисе Disney+. В отличие от фильма, шоу снято без участия Джорджа Лукаса, при этом к роли чародея Уиллоу вернулся актер Уорик Дэвис. Что ждет зрителей — ностальгия по ретро-фэнтези или свежий взгляд на популярный жанр?

Сюжет: волшебник-неумеха и принцесса

Оригинальный фильм 1988 года рассказывал историю молодого начинающего волшебника Уиллоу (Уорвик Дэвис), который помогал только родившейся принцессе Элоре Данан отвоевать трон у злой королевы Бавморды. Помогал ему в этом предприятии храбрый воин и мошенник по имени Мадмартиган (Вэл Килмер).

Сериальный сиквел начинается спустя 20 лет. Уиллоу, как будто ставший настоящим волшебником, живет со своим народом вдали от человеческих владений, прячась от врагов. На самом деле он не достиг полного совершенства в магии и не стал магистром, зато сохранил доброе сердце.

Фото: © кадр из сериала

В стартовой серии события начинаются отнюдь не с Уиллоу, нам показывают человеческое королевство и его главный город, замок Тир-а-Слин, где повзрослевшая принцесса Элора Данан скрывается от чужих глаз в образе служанки. Королевством же правит жена пропавшего без вести Мадмартигана, воительница Сорша.

Уиллоу вскоре объединится с Элорой, а также братством новых молодых героев, чтобы помешать древнему Злу вернуться в мир — ведь враги не дремлют и пытаются возродить королеву Бавморду. Для этого отряду предстоит совершить опасное путешествие.

Премьера в мире: 30 ноября 2022 года

Страна: США, Lucasfilm, Disney+

Жанр: фэнтези, сказка

Режиссер: Филиппа Лоуторп, Джейми Чайлдс

Актеры: Уорвик Дэвис, Элли Бамбер, Руби Крус, Эрин Келлиман, Тони Револори, Джоэнн Уэлли, Кристиан Слэйтер, Джин Марш, Ралф Айнесон

Продолжительность: 8 серий по 50 минут

Возраст: 12+

Съемки: замах на лучший фэнтезийный сериал?

Сиквел фильма планировался сразу после выхода первой части — Джордж Лукас задумывал превратить Уиллоу в тетралогию, однако картина провалилась в прокате, поэтому реализацию планов пришлось отложить.

Актер Вэл Килмер, сыгравший роль Мадмартигана в оригинальном фильме, не смог принять участие в сиквеле. Скорее всего, свою роль сыграл фактор здоровья — у него тяжелое заболевание, с которым он борется с 2015 года.

Фото: © кадр из сериала

Кроме Уорвика Дэвиса, в сериал вернулась Джоэнн Уэлли, исполнительница роли Сорши, а взрослую Элору сыграла молодая актриса Элли Бамбер. В сериале также засветится Кристиан Слэйтер, давно не мелькавший в крупных фильмах.

Первый трейлер «Уиллоу» вернул зрителей в атмосферу старой сказки из эпохи 80-х. Сериал — пока главный конкурент «Колец Власти» за звание лучшего в этом году в номинации «фэнтези года».

На сегодня вышло три серии, а всего в первом сезоне их будет восемь. Пока нет гарантий, что шоу продлят, поэтому авторы пообещали закрытую концовку. Однако они надеются продолжить историю с приключениями Уиллоу и Элоры.

Стоит ли смотреть

«Уиллоу» — по-настоящему «ламповое» фэнтези. Здесь прекрасная картинка и хорошо знакомые повзрослевшей аудитории герои. А Уиллоу в какой-то момент начинает напоминать постаревшего Люка Скайуокера из диснеевской трилогии сиквелов.

Если в оригинале юным и невинным учеником перед хитрыми магами был сам Уиллоу, то теперь он мудрый и саркастичный, а героем, набивающим шишки, становится его бывшая подопечная — юная Элора с хорошо считываемым синдромом избранной.

Повествовательно герой Уиллоу сдвигается на второй план, он превращается в местного Оби-Вана Кеноби, которому предстоит возиться с молодыми — отрядом своеобразного «Братство Кольца», его участников сценаристам только предстоит раскрыть.

Фото: © кадр из сериала

Атмосфера первых серий напоминает «Хоббита» Питера Джексона — есть скрытая угроза и герои, которые должны отправиться за границы своего привычного мира, чтобы восстановить баланс.

Пока есть отличные шансы получить ламповый классический сюжет в приятном сеттинге практически без надоевшей повестки. Да, некоторые сцены кажутся слишком дешевыми, а сюжетные повороты — простыми.

Но не стоит забывать, что перед нами — фэнтези, выросшее из детской сказки. И к тому же — подкупающее зрителей со стажем волшебной ностальгией. Предварительная оценка: 7,5 балла из 10.