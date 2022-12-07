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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Энергетической инфраструктуре Украины предрекли конец

Источник:
Newsweek
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Фото: Dan Nguyen @ New York City / Attribution License

Объекты энергетики Украины в случае продолжения российских ударов выйдут из строя уже к концу декабря, прогнозирует некоммерческая организация Mercy Corps.

Западные эксперты считают, что украинских пользователей ожидают длительные отключения света — они будут составлять не несколько часов, а целые недели. В условиях низких температур большинство городов Украины станут «непригодны для жизни», пишет издание Newsweek.

Российские военные начали наносить высокоточные удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября — в качестве ответа на подрыв фуры на Крымском мосту, который привел к повреждениям нескольких пролетов.

Украинские власти с того времени практически ежедневно объявляют воздушную тревогу в регионах. Уже в середине ноября официальный Киев признал, что практически половина энергосистемы страны выведена из строя.

Тема: Военная операция на Украине
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ra9unx

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pepelmetal

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c2h5oh76

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