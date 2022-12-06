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Посол Доминиканы увидел плюсы в санкциях для автопрома России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба АвтоВАЗа

Западные санкции могут стать импульсом для развития российского автопрома, они могут быть востребованы за рубежом, сообщил посол Доминиканы в Москве Ханс Денненберг.

«Сейчас Lada выглядит не хуже японской или немецкой машины. Это возможность для россиян развивать свой автопром и делать новые модели Lada и других брендов, они могут стать такими же популярными, как иностранные марки», — цитирует РИА Новости Денненберга.

По прогнозу главы АвтоВАЗа Максима Соколова, в 2023 году компания планирует поставить на экспорт 20 тысяч новых автомобилей Lada. В планах — выход на африканский рынок.

Соколов объяснял, что сейчас машины трудно экспортировать из России из-за проблем с логистикой, приемом и прохождением платежей, а также несоответствия регламента транспортных средств, которые сейчас производят в стране.

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Авто #Автопром #Авторынок #Санкции
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