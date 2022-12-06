Ученые создали композиты для переработки радиоактивных отходов

Красноярские ученые разработали способ получения композитных сорбентов, матрицы на основе них можно использовать для последующего захоронения радиоактивных отходов, сообщает Красноярский научный центр СО РАН.

Полые алюмосиликатные микросферы, известные как «ценосферы», получают из обычной золы, образующейся при сжигании угля. В их состав входят алюминий, кремний, примеси других металлов.

Цирконий-анальцимовые сферолиты, обладали способностью связывать цезий и стронций.

«Были использованы растворы нерадиоактивных изотопов, которые близки по своим свойствам к отходам ядерной промышленности. На следующем этапе необходимо проверить эффективность полученных композитов на растворах с радиоактивными изотопами этих химических элементов», — рассказала ведущий научный сотрудник Института химии и химической технологии СО РАН Татьяна Верещагина.

Это часть комплексной работы красноярских химиков по разработке технологий обращения с радиоактивными отходами с использованием микросферических компонентов зольных отходов тепловой энергетики. Шаг за шагом исследователи приближаются к решению задачи по эффективной переработке больших объемов радиоактивных отходов.