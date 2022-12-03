Полиция задержала подозреваемого в убийстве рэпера Takeoff

Полиция США задержала мужчину по имени Патрик Кларк по подозрению в убийстве американского рэпера Takeoff.

Другой подозреваемый, 22-летний Кэмерон Джошуа, был арестован еще в ноябре. Ему предъявили обвинение в незаконном ношении оружия, передает телеканал CNN.

Причастность нового подозреваемого удалось установить по записям с камер наблюдения. Они показали, что в музыканта стрелял именно Патрик Кларк. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

28-летний американский рэпер Takeoff (Кершник Кари Болл) был убит в боулинг-клубе Хьюстона, где он играл в компании нескольких человек. Мужчина выстрелил ему в голову.

Takeoff был наиболее известен как участник хип-хоп-группы Migos, в состав которого входили его дядя Quavo и двоюродный брат Offset.