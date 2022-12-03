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Полиция задержала подозреваемого в убийстве рэпера Takeoff

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: The Come Up Show from Canada / CC BY 2.0

Полиция США задержала мужчину по имени Патрик Кларк по подозрению в убийстве американского рэпера Takeoff.

Другой подозреваемый, 22-летний Кэмерон Джошуа, был арестован еще в ноябре. Ему предъявили обвинение в незаконном ношении оружия, передает телеканал CNN.

Причастность нового подозреваемого удалось установить по записям с камер наблюдения. Они показали, что в музыканта стрелял именно Патрик Кларк. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

28-летний американский рэпер Takeoff (Кершник Кари Болл) был убит в боулинг-клубе Хьюстона, где он играл в компании нескольких человек. Мужчина выстрелил ему в голову.

Takeoff был наиболее известен как участник хип-хоп-группы Migos, в состав которого входили его дядя Quavo и двоюродный брат Offset.

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usacomp

А путин не подскажет, кто подсадил страну на нефтедоллары?

-2rist-

прогрессивно в светлое будущее...

mosquito__2010

Это недоразумение троллить пытается. Выходит правда убого, но пытается, ага.

GammiPluh

Долго запрягали, все хотели дружбы и жвачки