Подсчитана стоимость приготовления новогодней селедки под шубой

Стоимость приготовления новогодней селедки под шубой обойдется в 387 рублей, свидетельствуют подсчеты онлайн-сервиса доставки продуктов «СберМаркет».

Для классического рецепта салата понадобится 400 граммов сельди, одна головка репчатого лука, 600–700 граммов картофеля, 800 граммов свеклы, 300 граммов моркови, четыре куриных яйца и 250 граммов майонеза.

Такой же объем салата, но уже приготовленного в кулинарии гипермаркетов, будет стоить около 1150 рублей, отметили аналитики. Если же взять все продукты с доступными скидками, приготовление классической селедки под шубой самостоятельно обойдется в 296 рублей.

По данным сервиса, пик заказов на селедку приходится в России на декабрь. При этом консервы из сельди оказались более популярными, чем свежая рыба, — в среднем их покупают в 3,5 раза чаще.