НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Подсчитана стоимость приготовления новогодней селедки под шубой

Источник:
Sibnet.ru
133 0
Фото: User:Zserghei

Стоимость приготовления новогодней селедки под шубой обойдется в 387 рублей, свидетельствуют подсчеты онлайн-сервиса доставки продуктов «СберМаркет».

Для классического рецепта салата понадобится 400 граммов сельди, одна головка репчатого лука, 600–700 граммов картофеля, 800 граммов свеклы, 300 граммов моркови, четыре куриных яйца и 250 граммов майонеза.

Такой же объем салата, но уже приготовленного в кулинарии гипермаркетов, будет стоить около 1150 рублей, отметили аналитики. Если же взять все продукты с доступными скидками, приготовление классической селедки под шубой самостоятельно обойдется в 296 рублей.

По данным сервиса, пик заказов на селедку приходится в России на декабрь. При этом консервы из сельди оказались более популярными, чем свежая рыба, — в среднем их покупают в 3,5 раза чаще.

Еще по теме
Россия даст ответ на конфискацию активов Западом
Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников
Мобилизованным стали отказывать в кредитных каникулах
Экономист посоветовал россиянам купить валюту до 5 декабря
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Один из лидеров покинул шоу «Звезды в Африке 3»
Астролог увидел неизбежную Третью мировую войну
США поразились находчивости украинских военных
Ракетный удар по Украине остановил железнодорожное движение
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
38
Захарова назвала извращением слова Франциска о чеченцах и бурятах
31
Политолог спрогнозировал тяжелые времена в 2023 году
31
Глава Еврокомиссии оценила потери ВСУ в 100 тысяч убитыми
26
Франция приступила к созданию спецтрибунала для России
24
Путин обсудил украинскую спецоперацию с Кадыровым