Астролог предсказал перенос столицы России

Россия перенесет столицу, но в какой город непонятно, для этого есть логические основания, сообщил астролог Константин Дараган.

Дараган в прогнозе до 2040 года предсказал, что Россию ждет перенос столицы. Юлия Меньшова в программе «Сама Меньшова» на YouTube поинтересовалась у него, в каком городе стоит приобрести недвижимость.

«Я реально не знаю. И у меня нет никакого способа определить, как это сделать», — отметил Дараган, сказав, что астрогеография — отдельная дисциплина, у которой нет всеми признанными методов.

Астролог объяснил, что увидел движение НАТО на восток и конфликт России и НАТО, в этом случае военная инфраструктура будет приближаться к границам, а значит, уменьшится подлетное время первого удара по отношению к Москве — колоссальному количеству центров управления.

Из этого он сделал логический вывод — надо переносить столицу. Также будет усиливаться Китай, поэтому государству следует развивать Дальний Восток.