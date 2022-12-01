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Астролог предсказал перенос столицы России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Lyubov94foto / CC BY-SA 4.0

Россия перенесет столицу, но в какой город непонятно, для этого есть логические основания, сообщил астролог Константин Дараган.

Дараган в прогнозе до 2040 года предсказал, что Россию ждет перенос столицы. Юлия Меньшова в программе «Сама Меньшова» на YouTube поинтересовалась у него, в каком городе стоит приобрести недвижимость.

«Я реально не знаю. И у меня нет никакого способа определить, как это сделать», — отметил Дараган, сказав, что астрогеография — отдельная дисциплина, у которой нет всеми признанными методов.

Астролог объяснил, что увидел движение НАТО на восток и конфликт России и НАТО, в этом случае военная инфраструктура будет приближаться к границам, а значит, уменьшится подлетное время первого удара по отношению к Москве — колоссальному количеству центров управления.

Из этого он сделал логический вывод — надо переносить столицу. Также будет усиливаться Китай, поэтому государству следует развивать Дальний Восток.

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Политика #Россия #Мистика
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Топ комментариев

GammiPluh

Мне бандеровцев и фашистов не жаль, сорян

Алекс555

На вайне все средства хороши. Запад использовал обман и подкуп,Россия зиму.

Danilon

С безоружный народ - это проще. Тут они точно справятся.

kygear

Поляков .албанцев.чехов.шведов..да там весь сброд.