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Голос летучих мышей сравнили с тувинским горловым пением

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые, снявшие на видео работу голосового аппарата летучих мышей, выяснили, что подобным образом производят звуки исполнители тувинского горлового пения, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLoS Biology.

Датские ученые провели эксперимент, позволивший впервые увидеть работу голосового аппарата летучих мышей. Для этого им пришлось извлечь гортань пяти мертвых особей. Орган они закрепили на держателе, пропуская через него поток воздуха.

Им удалось выяснить, как работает гортань летучей мыши и, по словам ученых, понять, что схожий механизм создания низкочастотных звуков доступен и людям.

«У людей вентрикулярные складки играют роль при некоторых видах низкочастотного пения, например в стиле death metal и тувинского горлового пения, когда они касаются голосовых связок и увеличивают массу вибрирующих структур», — цитирует Rtvi ученых.

Как выяснилось, летучие мыши заставляют вибрировать чрезвычайно тонкие и легкие мембраны, исходящие от голосовых связок, чтобы производить ультразвуковые сигналы для эхолокации. 

Чтобы расширить диапазон частот, мыши производят агрессивные сигналы с помощью вентрикулярных складок. Так же делают при рычании певцы в стиле death metal.

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