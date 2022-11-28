Европу накроет «зверь с Востока»

Холодный фронт движется на Европу со стороны России — этот «зверь с Востока» принесет рекордные снегопады и аномально низкие температуры.

Британское издание Daily Star отмечает, что рекордными холодами могут быть застигнуты врасплох миллионы людей. Граждан уже призвали заблаговременно подготовиться к наступлению холодов.

В Германии показатель погодной ситуации в стране сменился с привычного «стабильно» на «напряженно», следует из данных агентства BNetzA. Погода в ближайшие недели будет ниже средних значений за последние несколько лет.

При этом эксперты отмечают, что от погоды напрямую зависят биржевые цены на газ в Евросоюзе. На этой неделе стоимость «голубого топлива» в ЕС резко пошла вверх, превысив 1280 долларов за тысячу кубометров.