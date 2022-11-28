Сына красноярского губернатора выпустили под домашний арест в Италии

Арестованного в Италии Артема Усса, сына красноярского губернатора Александра Усса, выпустили под домашний арест и надели на него электронный браслет, позволяющий отслеживать передвижения.

В октябре власти США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пятерым гражданам РФ. В их числе оказался Артем Усс. Его задержали и взяли под стражу в Италии. Минюст США настаивает на экстрадиции подозреваемого.

По информации итальянского агентства Аnsa, его, в числе прочих подозреваемых, обвиняют «в контрабанде военных технологий из США в Россию, а также в незаконной транспортировке нефти из Венесуэлы в Китай и Россию, в уклонении от санкций и отмывании миллионов долларов».

Во время рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения в пятницу, 25 ноября, Усс попросил поместить его под домашний арест. Прокурор дал отрицательное заключение на него просьбу.

В понедельник, 28 ноября, суд удовлетворил ходатайство Усса. На него надели электронный браслет и заменила ему меру пресечения на домашний арест. Ему остается ждать решения суда об экстрадиции, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию итальянских СМИ.

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Артем Усс попал под следствие и в России. В конце октября Мещанский суд Москвы санкционировал его заочный арест по уголовному делу о легализации денег в особо крупном размере.