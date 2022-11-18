Усс заявил о желании идти на второй губернаторский срок

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о желании избираться на второй срок в 2023 году.

«Я действительно готов идти на второй срок, считаю, что есть силы, есть планы. Тем не менее, буду работать столько, сколько определит президент и сколько это нужно красноярцам», — сказал на прямой линии на телеканале «Енисей» Усс.

Усса избрали губернатором в сентябре 2018 года. Очередные выборы состоятся в 2023 году.

Летом Александр Усс вошел в список губернаторов для возможной отставки. Среди причин — претензии со стороны населения из-за экологии и других проблем. Губернатору в сентябре 2023 года ему должно исполниться 68 лет.

Также в этом году произошел скандал с уголовным делом в отношении сына губернатора — США обвинили Артема Усса в уклонении от санкций и отмывании денег. затем в России в отношении него же возбудили уголовное дело об особо крупном отмывании денег организованной группой.