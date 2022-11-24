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Названо безопасное количество соли в день

Источник:
Sibnet.ru
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Здоровые люди должны съедать нужно 5 граммов соли в день, при некоторых болезнях нужно сократить потребление этой приправы, сообщила главный врач «ИНВИТРО-Ставрополье» Елена Попова.

«Физиологической нормой для человека считается употребление 5 г соли в день. В Европе и США, средний житель потребляет около 10 граммов, в России – 12 граммов соли в день. Больным гипертонической болезнью рекомендуется потреблять не более 1 грамм соли в день, если врач не предписал по-другому», — сказала Попова.

По ее словам, некоторые болезни требуют бессолевой диеты или диеты с очень ограниченным содержанием соли. Это болезни почек, энурез или воспаление почечных клубочков, ожирение, отеки, некоторые болезни сердца и сосудов, гипертония, при которой необходимо вообще исключить соль.

При этом, без соли организм не способен функционировать. Клетки, мышцы и ткани нуждаются в воде, а соль помогает им поддерживать необходимое количество влаги внутри. Недостаточная гидратация может вызвать обезвоживание, делая тело сильно восприимчивым к мышечным спазмам, головокружениям и усталости.

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