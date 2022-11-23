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Steam запустил грандиозную распродажу игр

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Valve запустила традиционную осеннюю распродажу в Steam. Акция продлится до 29 ноября.

В рамках распродажи Steam предлагает скидки на тысячи игр, некоторые достигают 90%. При этом стоит отметить, что из-за введенных санкций оплата в магазине для российских игроков возможна только со счета в Steam.

Среди лидеров осенней распродажи: Crysis Remastered Trilogy, DayZ, Stray, Disco Elysium, Euro Truck Simulator, Tekken 7, Hunt: Showdown, Code Vein. Скидки на них разные — в диапазоне 20-80%.

Помимо сезонной распродажи, Valve запустила первый этап ежегодной премии Steam. Геймеры могут номинировать игры на специальной странице в цифровом магазине, всего доступны 11 категорий, включая номинацию «Лучшая игра 2022 года».

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Игры #Экшены
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