Steam запустил грандиозную распродажу игр

Компания Valve запустила традиционную осеннюю распродажу в Steam. Акция продлится до 29 ноября.

В рамках распродажи Steam предлагает скидки на тысячи игр, некоторые достигают 90%. При этом стоит отметить, что из-за введенных санкций оплата в магазине для российских игроков возможна только со счета в Steam.

Среди лидеров осенней распродажи: Crysis Remastered Trilogy, DayZ, Stray, Disco Elysium, Euro Truck Simulator, Tekken 7, Hunt: Showdown, Code Vein. Скидки на них разные — в диапазоне 20-80%.

Помимо сезонной распродажи, Valve запустила первый этап ежегодной премии Steam. Геймеры могут номинировать игры на специальной странице в цифровом магазине, всего доступны 11 категорий, включая номинацию «Лучшая игра 2022 года».