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Страховщики стали расторгать договоры ОСАГО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Автовладельцы стали чаще жаловаться на расторжение уже заключенных договоров ОСАГО по инициативе страховой компании. Если были ошибки в данных о владельце или машине, то это совершенно законно.

За три квартала 2022 года число расторжений договоров ОСАГО по инициативе страховых компаний из-за неверных данных составило от 150 тысяч до 300 тысяч случаев, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные страховщиков.

В соответствии с правилами ОСАГО, в случае указания недостоверных данных страховая компания имеет законные основания для досрочного расторжения договора в одностороннем порядке.

Данными, существенно влияющими на оценку рисков при заключении договора ОСАГО, являются сведения об автомобиле (марка, мощность, возраст, пробег и т. д.), а также сведения о страхователе, в том числе место проживания, которое влияет на территориальный коэффициент.

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