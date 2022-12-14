Как подобрать новогодние подарки женщинам по Зодиаку

Если не хватает фантазии, чтобы придумать новогодний подарок для любимой девушки, подруги или коллеги, поможет гороскоп. Знак Зодиака подскажет тайные желания и предпочтения одариваемого, а также поможет выбрать «правильный» презент на удачу.

В последние годы стала актуальной гибридная астрология, когда принимаются во внимание и восточный, и западный астрологические календари. Поэтому, стоит учитывать не только знак Зодиака женщины, для которой подбирается подарок, но характеристики хозяина года по китайскому календарю.

Символом 2023 года будет Черный Водяной Кролик (Кот). По китайскому календарю Год Водяного Кролика начнется 22 января 2023 года.

Кролик — существо семейное и миролюбивое. Он также связан с изобилием. Поэтому подарки должны быть щедрыми, связанными с исполнением заветных желаний, прокомментировала астролог, НЛП-практик Оксана Полещук.

Овен

Активных представительниц знака порадует красивое нижнее белье, особенно если оно будет красного, белого или черного цвета. Если выбрать самостоятельно трудно, то можно подарить сертификат в магазин нижнего белья.

Также хорошим подарком для женщины-Овна станет сертификат на фотосессию, где она сможет раскрыть природную сексуальность.

Телец

Идеальным подарком для Тельцов станет отдых у моря с полной оплатой. Если такой шикарный подарок не по карману, есть альтернативы.

Роскошные дамы-Тельцы обрадуются набору хорошей люксовой косметики или курсу спа-процедур в хорошем салоне.

Важно помнить, что Тельцы не любят бесполезные сувениры и дешевые подарки.

Близнецы

Быстрым и авантюрным Близнецам стоит дарить эмоции. Например, картинг с друзьями или отдых в горах большой компанией с катанием на квадроциклах.

Из материальных подарков можно дарить гаджеты, женщины-Близнецы любят разбираться в новой технике.

Рак

Домашним Ракам в год Черного Кролика отличным подаркам станет красивая и удобная пижама или комплект постельного белья.

Если Рак — коллекционер, то наверняка обрадуется новому экспонату в его коллекцию. Также классным подарком станет альбом для фотографий.

Лев

Львы любят красоту и щедрость. Им можно дарить украшения — золото или что-то на их вкус. Заменить можно сертификатом в ювелирный магазин.

Также хорошим презентом станут билеты в оперу или театр, где Львица сможет блеснуть во всей красе. Универсальным подарком станет и сертификат на фотосессию.

Дева

Рациональным Девам нужно дарить такой же подарок. Гаджет для бьюти-процедур или сертификат в салон красоты придутся как нельзя кстати.

Или подарите путевку на отдых в санаторий, чтобы трудолюбивая Дева не только отдохнула, но и могла и поправить здоровье.

Весы

Эстетика второе имя женщин-Весов, поэтому дарить надо не просто полезный, но и элегантный подарок. Набор хорошей косметики или дорогой парфюм обязательно преподносить в красиво упакованной коробке.

Также Весы порадуются сертификату на двоих в лучший загородный отель.

Скорпион

Энергию Скорпионов всегда усилят тайна и экстрим. Поэтому их можно порадовать квестом с детективным сюжетом и страшилками.

Еще один вариант — сертификат на иглоукалывание. Те же острые ощущения, приносящие пользу здоровью. Женщины-Скорпионы, как сексуальный знак, будут признательны пикантному нижнему белью в подарочной коробке.

Стрелец

Самые главные путешественники Зодиака оценят поездку в новую страну и впечатления от нее. Но стандартный тур не подойдет. Нужно организовать что-то необычное. Например, испечь хлеб в древнем ауле в Грузии или ловлю рыбы где-то в Атлантическом океане.

Если это невозможно, то хорошим подарком станет электронная книга с путеводителями по любимым странам Стрельца.

Козерог

Козероги всегда оценят статусные подарки. Поэтому если ежедневник, то Молескин, если телефон, то точно последней модели и лучшей марки. Или, например, кошелек. Но точно известного бренда и из хорошей кожи.

Водолей

Оторваться в выборе подарка можно на Водолее. Дарить стоит все необычное – от шоколада с морской капустой до нового гаджета.

Лучше всего подарить Водолею полет в аэротрубе или аэростате в компании друзей. Это точно удивит женщину-Водолея.

Рыбы

Чувствительным Рыбам в качестве подарка подойдут сертификат на талассотерапию или флоатинг. Можно уделить внимание творческой стороне натуры Женщин-Рыб и подарить предметы для творчества.

Если Рыбка давно хотела чему-то научиться, то она обязательно обрадуется сертификату на обучение.