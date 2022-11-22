Турецкие сериалы прочно захватили сердца многих зрителей России, а некоторые персонажи стали нарицательными. Чем они хороши и какие интересные турецкие сериалы про любовь стоит посмотреть?

Турецкие сериалы стабильно занимают первые места в топах, просматриваемых на видеосервисах в России, например, на платформе Wink. Они сильно отличаются от американских и европейских телевизионных шоу, и многие зрители находят в них то, чего не увидишь в хитах других зарубежных кинопроизводителей. Неудивительно, что зрители активно советуют друг другу турецкие сериалы про любовь.

Плюсы турецких сериалов:

Красота во всем: подбираются красивые актеры, одежда, места съемок, панорамные виды природы и моря.

Эмоции через край: хорошая игра актеров, полная отдача. Часто бывают крупные планы, актеры с помощью мимики и глаз показывают всю гамму эмоций.

Здоровый консерватизм: никакой модной толерантности. Нравы не позволяют показывать откровенные сцены, даже поцелуи случаются нечасто. В сериалах редко показывают алкоголь или сигареты.

Страсть и любовь: отношения между мужчиной и женщиной показаны очень красиво. Отсутствие сексуальных сцен не делает турецкие сериалы менее горячими: режиссеры и актерам удается выстроить чувственные сцены и показать накал другими средствами, например, герои вместе создают вазу на гончарном круге, но это выглядит эротичнее постельной сцены.

Национальный колорит: по сериалам можно понять ментальность турок, а также узнать их обычаи.

Семейные темы: родители в сериалах обычно очень важны. Часто на конфликте детей и родителей построен сюжет.

Культпросвет: в сериалах герои часто читают известные произведения, вроде «Маленького принца» или писем Франца Кафки возлюбленной, а также различных легенд и мифов, которые вписываются в сюжет и характеризуют отношения или характеры персонажей.

Минусы:

Длительность: одна серия турецкого сериала обычно длится два часа, часто на российских сервисах серии разбивают на две. Количество серий может быть большим.

Повторы: некоторые сюжетные ходы повторяются в разных сериалах. Например, герои часто случайно засыпают вместе в одежде.

«Постучи в мою дверь», 2020

В ролях: Ханде Эрчел, Керем Бюрсин

Хит среди красивых турецких сериалов про любовь. В основе сюжета история о единстве противоположностей. Главные герои Эда Йылдиз и Серкан Болат радикальное разные.

Эда бедная, эмоциональная, активная, романтичная, импульсивная. Серкан — богатый, рассудительный, спокойный, прагматичный. Встреча и череда нелепостей заставляет героев изображать пару, а в борьбе характеров из ненависти рождается любовь, и Эда превращает «робота» Болата в человека.

Фото: © кадр из сериала «Постучи в мою дверь»

Гармоничный актерский состав делает стандартную мелодраму захватывающим зрелищем, а элемент комедии позволяет не превращать сериал в «розовый сироп», а делает его веселым и динамичным. При этом в картине поднимаются сложные темы семейных трагедий, отношений отцов и детей.

«Черная любовь», 2015

В ролях: Бурак Озчивит, Неслихан Атагюль

В оригинале сериал называется «Kara Sevda», трактуют это выражение по-разному, это черная или бесконечная любовь. Именно на этом мотиве и построен сериал. Между героями Кемалем и Нихан сильное чувство, но обстоятельства, семьи из разных слоев и безумный поклонник Эмир разлучают пару.

Героем предстоит пережить много трагических моментов, их любовь затронет всех близких, поэтому зрителей ждет мощное чувство с сильным привкусом горечи.

В «Черной любви» 244 серии, поэтому нужно настраиваться на долгий просмотр. В этом сериале про любовь большая детективная составляющая, ведь большую часть времени главный герой распутывает козни своего соперника, чтобы освободить любимую из плена.

Постоянное противостояние двух харизматичных героев, страдания и романтика способны увлечь зрителя, несмотря на рекордный хронометраж.

«Ранняя пташка», 2019

В ролях: Демет Оздемир, Джан Яман

Сериал «Ранняя пташка» — легкая история любви с литературной игрой. Героиня Санем, она же ранняя пташка, мечтает стать писательницей, поэтому картина изобилует метафоричностью. Дуализм персонажей подчеркивается стилистически с помощью цветов в одежде и перекличек в образах.

Все начинается с поцелуя в темноте, после которого Санем ищет загадочного Альбатроса — широкоплечего мужчину. Это оказывается ее шеф — странствующий по миру фотограф и совладелец рекламной фирмы Джан.

Возникает любовь с первого взгляда, но она встречает препятствия и натыкается на козни, а совместная работа только усложняет отношения пары. В итоге ранняя пташка становится птицей Феникс, ей предстоит возродиться из пепла, как и любви героев.

«Ветреный», 2019

В ролях: Акын Акынозю, Эбру Шахин

Турецкий сериал «Ветреный» показывает, как ненависть может перерасти в любовь. Миран хочет отмстить семье Рейян и сватается к ней. Его план проваливается, когда мститель начинает влюбляться. Но порожденные злобой проблемы остаются и омрачают отношения пары и сильно запутывают героя.

Фото: © кадр из сериала «Ветренный»

Зрители полюбили сериал за невероятную экранную страсть между Миран и Рейян. Также особый колорит связан с местом, где происходит действие, это не хорошо известный Стамбул, а небольшой город Мидьят в провинции Мардин.

«Повсюду ты», 2019

В ролях: Фуркан Андыч, Айбюке Пусат

Легкий и романтический турецкий сериал про любовь. Селин и Демир случайно покупают один дом на двоих, а потом еще и оказываются вместе на работе. Каждый из них пытается выжить другого из дома, а Селин хочет избавиться от Демира еще на работе, так как он ее новый начальник.

При этом Демир купил дом, потому что в нем он вырос и в нем случилась одна из главных травм его детства — ушла мама.

Фото: © кадр из сериала «Повсюду ты»

Сериал подкупает не только доброй и светлой героиней, которая держит козу во дворе и подкармливает бездомную собаку, но и реалистичностью сюжета — все проблемы в отношениях связаны с обычным поведением героев, а не с популярными сюжетами — например, потерей памяти.

Кроме того, в сериале «Повсюду ты» нет классических злодеев. Каждый персонаж, даже если он поступает плохо, показан как разносторонняя личность, его логику можно понять. Это не чистое зло, а обычные человеческие ошибки, которые героям предстоит исправить.