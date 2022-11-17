Объявлены участники премьерного выпуска шоу «Дуэты»

Филипп Киркоров, Олег Газманов, Люся Чеботина и другие артисты выступят в первом выпуске нового сезона «Дуэтов», премьера шоу состоится в пятницу на канале «Россия», сообщила пресс-служба телеканала.

В первом выпуске зрители увидят, с кем придется петь Филиппу Киркорову, Олегу Газманову, Надежде Бабкиной, Алсу, Александру Панайотову, Владу Топалову, Мие Бойке и Люсе Чеботиной.

По правилам шоу «Дуэтов», пару, выступающую на сцене, разделяет ширма. Музыканты до конца песни не знаю, кто поет с ними в дуэте.

«Очень боюсь, что моим напарником окажется кто-то из молодых артистов: к сожалению, не очень слежу за ними. И вдруг я его не узнаю? Думаю, что за стеной вполне может быть и мой сын Родион, и Анита Цой, и Валерия, или Полина Гагарина», — цитирует пресс-служба «России» Газманова.

Премьера нового сезона шоу «Дуэты» состоится в пятницу, 18 ноября, в 21.30 на канале «Россия».