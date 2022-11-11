Кислота из лишайников поможет в борьбе с коронавирусом

Ученые из Новосибирска, Барнаула, Кольцово и Уфы на основе усниновой кислоты, выделенной из лишайников, синтезировали вещества, подавляющие рост трех разных штаммов COVID-19, сообщил Российский научный фонд.

Вирусы — это мельчайшие частицы, размножение которых происходит в организме хозяев. Их поверхность покрыта гликопротеинами — белками, соединенными с цепочками сахаров. Взаимодействие этих белков с клеточным рецептором позволяет возбудителю проникать в человеческую клетку, вырабатывать там копии, которые, проникая в соседние клетки, вызывают развитие болезни.

Ученые синтезировали 12 соединений и изучили их активность в отношении штаммов SARS-CoV-2. За основу взяли молекулу усниновой кислоты, которая содержится в лишайниках.

Оценив процент заражений, ученые показали, что, в отличие от исходной молекулы, пять ее производных не давали вирусу проникнуть в клетку хозяина.

Производные кислоты, по мнению авторов, связывались с гликопротеинами патогена, изменяли их структуру, благодаря чему вирус не мог взаимодействовать с поверхностью клетки. Это говорит о том, что на основе полученных молекул можно разработать новые соединения, позволяющие подавлять активность разных штаммов коронавируса.

Следующим этапом этой работы будет синтез более сложных производных с целью получить более активные соединения.