Рекордное количество икринок байкальского омуля заложили на инкубацию

Большереченский рыбоводный завод в Республике Бурятия заложил на инкубацию в этом году рекордное за последние семь лет количество икры байкальского омуля — 1 млрд 27 млн икринок, сообщил журналистам начальник Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик.

«Я думаю, что к весне будем иметь достаточно хорошие результаты по выпуску личинок омуля… По закладке икры омуля — это самый большой показатель за всю историю существования Байкальского филиала "Главрыбвода". В 2016 году закладка составляла всего 55 миллиона (икринок)», — цитирует ТАСС Михайлика.

Он отметил, что если в 2016-2017 годах не хватало рыбы, чтобы освоить даже половину квоты, выделяемой на вылов омуля для искусственного воспроизводства, то сейчас квота — 75 тонн — вылавливается полностью.

Михайлик рассказал, что Селенгинский рыбоводный завод, который занимается выращиванием молоди осетровых видов рыб, сазана и хариуса, в 2022 году также показал рекордный результат, выпустив в Байкал более 1 млн штук подрощенной молоди осетра.