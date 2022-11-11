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Автосалоны закрываются: когда в России закончатся машины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Запасов иномарок в России хватит на два-три месяца, если поставки европейских, японских и американских автомобилей массового сегмента не будут возобновлены. Ситуацию не спасет даже китайский автопром, который с начала года показал бурный рост.

Национальный автомобильный союз сообщил о закрытии в России 160 дилерских центров с начала 2022 года.

«Правильнее сказать, что дилеры не просто закрылись, а перестали существовать. Потому что их деятельность без поставок новых автомобилей становится бессмысленной. Важно учитывать, что 160 — это не конечная цифра», — сказал вице-президент НАС Ян Хайцеэр «Известиям».

По его словам, механизм параллельного импорта в автомобильной отрасли в России в нынешнем виде не работает.

«Чтобы получить разрешение на ввоз по параллельному импорту, дилер должен предоставить доказательную базу того, что он действительно работает с тем или иным производителем. Но получить подобный сертификат можно только у самого производителя. Иностранная компания не готова идти на такие риски, так как нарушение санкций повлечет за собой еще больше потерь», — объяснил Хайцеэр.

Среди марок массового сегмента, прекративших поставки автомобилей в Россию: Kia, Toyota, Volkswagen, Nissan, Renault, Ford и Skoda.

Бурный рост «китайцев»

Если западные автобренды прекращают существование в России, то китайские марки открыли почти 300 дилерских центров за 10 месяцев. По данным анализа «Открытие Авто», сейчас в стране сформирована сеть из 936 шоурумов.

Активнее других наращивали сети марки, входящие в группу Chery: Exeed (плюс 48 новых салонов), Omoda (+47) и сама Chery (+42). Geely открыла 44 салона, FAW — 41.

Однако вице-президент НАС считает, что китайский рынок не сможет покрыть спрос на автомобили в России из-за возможных санкций.

«Альтернатив китайским и отечественным машинам у нас фактически нет. Конечно, дилеры будут активно развивать отношения с этим рынком. Но китайские машины все еще непривычны для нас, они только входят в обиход. И цена на них все равно остается высокой», — уточнил Хайцеэр.

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Tanatholog

Боюсь, что это чу...ло не понимает, что оно делает. Пусть теперь на Родине кормится.

Killer1974

Президент России для меня не авторитет! Путин для меня вообще никто!!! Но он не стреляет по мирным жителям!...

MuCbE

Так там сейчас кладбище ВСУ будут организвовывать, кто в своем уме туда сунется?

MuCbE

Уже 3 раз повторяется. Сначала после переговоров РФ увела армию в район ДНР/ЛНР и все рагули визжали...