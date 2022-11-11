Автосалоны закрываются: когда в России закончатся машины

Запасов иномарок в России хватит на два-три месяца, если поставки европейских, японских и американских автомобилей массового сегмента не будут возобновлены. Ситуацию не спасет даже китайский автопром, который с начала года показал бурный рост.

Национальный автомобильный союз сообщил о закрытии в России 160 дилерских центров с начала 2022 года.

«Правильнее сказать, что дилеры не просто закрылись, а перестали существовать. Потому что их деятельность без поставок новых автомобилей становится бессмысленной. Важно учитывать, что 160 — это не конечная цифра», — сказал вице-президент НАС Ян Хайцеэр «Известиям».

По его словам, механизм параллельного импорта в автомобильной отрасли в России в нынешнем виде не работает.

«Чтобы получить разрешение на ввоз по параллельному импорту, дилер должен предоставить доказательную базу того, что он действительно работает с тем или иным производителем. Но получить подобный сертификат можно только у самого производителя. Иностранная компания не готова идти на такие риски, так как нарушение санкций повлечет за собой еще больше потерь», — объяснил Хайцеэр.

Среди марок массового сегмента, прекративших поставки автомобилей в Россию: Kia, Toyota, Volkswagen, Nissan, Renault, Ford и Skoda.

Бурный рост «китайцев»

Если западные автобренды прекращают существование в России, то китайские марки открыли почти 300 дилерских центров за 10 месяцев. По данным анализа «Открытие Авто», сейчас в стране сформирована сеть из 936 шоурумов.

Активнее других наращивали сети марки, входящие в группу Chery: Exeed (плюс 48 новых салонов), Omoda (+47) и сама Chery (+42). Geely открыла 44 салона, FAW — 41.

Однако вице-президент НАС считает, что китайский рынок не сможет покрыть спрос на автомобили в России из-за возможных санкций.

«Альтернатив китайским и отечественным машинам у нас фактически нет. Конечно, дилеры будут активно развивать отношения с этим рынком. Но китайские машины все еще непривычны для нас, они только входят в обиход. И цена на них все равно остается высокой», — уточнил Хайцеэр.