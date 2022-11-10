Генподрядчика стройки ЛДС в Новосибирске оштрафовали за срыв сроков

Фото: © правительство Новосибирской области
Суд оштрафовал компанию «ЭлинАльфа» на 106 миллионов рублей за срыв сроков при строительстве новой ледовой арены в Новосибирске, сообщает прокуратура региона.
Генподрядчик ООО «ЭлинАльфа» не исполнил свои обязательства в срок. К моменту истечения срока договора объем выполненных работ составил только 54%.
Судья 2-го судебного участка Кировского судебного района Новосибирска оштрафовала компанию на 106 миллионов рублей за неисполнение предусмотренных контрактом обязательств.
Ледовую арену в Новосибирске должны были сдать к 31 августу 2022 года. Но сделать это в срок не удалось. Глава минстроя Новосибирской области Алексей Колмаков сказал, что ввод в эксплуатацию ледовой арены в Новосибирске планируется к 25 декабря.
ifhbrjdТы намекаешь, что все идет по плану?
oriomВ составляющих зато у нас все хорошо: потерь нет, атаки отбиты, цели накрыты, вовремя покушали. А вот...
pkv84О,спасибо,что объявился,совсем про тебя забыл.
TanathologБоюсь, что это чу...ло не понимает, что оно делает. Пусть теперь на Родине кормится.