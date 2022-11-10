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Генподрядчика стройки ЛДС в Новосибирске оштрафовали за срыв сроков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Новосибирской области

Суд оштрафовал компанию «ЭлинАльфа» на 106 миллионов рублей за срыв сроков при строительстве новой ледовой арены в Новосибирске, сообщает прокуратура региона.

Генподрядчик ООО «ЭлинАльфа» не исполнил свои обязательства в срок. К моменту истечения срока договора объем выполненных работ составил только 54%.

Судья 2-го судебного участка Кировского судебного района Новосибирска оштрафовала компанию на 106 миллионов рублей за неисполнение предусмотренных контрактом обязательств. 

Ледовую арену в Новосибирске должны были сдать к 31 августу 2022 года. Но сделать это в срок не удалось. Глава минстроя Новосибирской области Алексей Колмаков сказал, что ввод в эксплуатацию ледовой арены в Новосибирске планируется к 25 декабря.

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Топ комментариев

ifhbrjd

Ты намекаешь, что все идет по плану?

oriom

В составляющих зато у нас все хорошо: потерь нет, атаки отбиты, цели накрыты, вовремя покушали. А вот...

pkv84

О,спасибо,что объявился,совсем про тебя забыл.

Tanatholog

Боюсь, что это чу...ло не понимает, что оно делает. Пусть теперь на Родине кормится.