Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов

Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в Херсоне, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Гибель Стремоусова подтвердила заместитель руководителя администрации Херсонской области Екатерина Губарева. По предварительной информации, заместитель губернатора погиб в результате автомобильной аварии.

После начала спецоперации на Украине Стремоусов поддержал действия России и в начале марта сформировал Комитет спасения за мир и порядок. В руководство организации также вошел бывший мэр Херсона Владимир Сальдо.

После перехода Херсонской области под контроль России была создана военно-гражданская администрация. Во главе администрации встал Владимир Сальдо, его заместителем стал Стремоусов.