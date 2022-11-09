Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов

Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в Херсоне, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Гибель Стремоусова подтвердила заместитель руководителя администрации Херсонской области Екатерина Губарева. По предварительной информации, заместитель губернатора погиб в результате автомобильной аварии.
После начала спецоперации на Украине Стремоусов поддержал действия России и в начале марта сформировал Комитет спасения за мир и порядок. В руководство организации также вошел бывший мэр Херсона Владимир Сальдо.
После перехода Херсонской области под контроль России была создана военно-гражданская администрация. Во главе администрации встал Владимир Сальдо, его заместителем стал Стремоусов.
MuCbEНу без проблем. Возвращаем территории к временам Российской Империи. Украина оплачивает восстановление...
Spectre32Так они давно кончились ,там уже бабьё из Польши воюет.
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MuCbEКусок сала, уголь для отопления помещения (на родине родственникам выдают) и ленточку в цветах "движения...