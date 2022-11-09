НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов

Источник:
ТАСС
504 6
Фото: rk.gov.ru / CC BY 4.0

Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в Херсоне, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Гибель Стремоусова подтвердила заместитель руководителя администрации Херсонской области Екатерина Губарева. По предварительной информации, заместитель губернатора погиб в результате автомобильной аварии.

После начала спецоперации на Украине Стремоусов поддержал действия России и в начале марта сформировал Комитет спасения за мир и порядок. В руководство организации также вошел бывший мэр Херсона Владимир Сальдо.

После перехода Херсонской области под контроль России была создана военно-гражданская администрация. Во главе администрации встал Владимир Сальдо, его заместителем стал Стремоусов.

Еще по теме
Ребенок погиб в Новосибирской области в ДТП с автобусом
Дюжина машин столкнулась в Иркутске после снегопада
Микроавтобус с пассажирами столкнулся с машиной в Норильске
Сбила пьяную: что известно о смертельном ДТП с актрисой Большовой
смотреть все
ЧП #ДТП #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Сексолог перечислила топ женских эротических фантазий
Ясновидящая назвала дату окончания конфликта России и Украины
Шоу «Звезды в Африке 3» перешло в финальную стадию
ФСБ раскрыла количество уехавших из России
Обсуждение (6)
Картина дня
Евросоюз предложил Украине помощь в кредит
Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов
Российские школьники займутся военной подготовкой
Госдума отложила введение «сладкого налога»
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

MuCbE

Ну без проблем. Возвращаем территории к временам Российской Империи. Украина оплачивает восстановление...

Spectre32

Так они давно кончились ,там уже бабьё из Польши воюет.

pepelmetal

"Честные и демократические" выборы

MuCbE

Кусок сала, уголь для отопления помещения (на родине родственникам выдают) и ленточку в цветах "движения...