Ученые разработали «грелку» для нефтедобычи в Арктике

Красноярские исследователи смоделировали работу устройства, которое можно опускать в нефтяную скважину и использовать для разогревания труб при извлечении нефти, сообщает пресс-служба СФУ.
На трубах нефтяных скважин оседают асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО). Это уменьшает внутренний диаметр и пропускную способность, усложняя добычу нефти.
Особенности устройства позволят вести нефтедобычу в экстремальных условиях Арктики, а поддержание высокой температуры внутренней поверхности трубы помешает застыванию асфальтосмолопарафиновых отложений.
«Предложенное нами устройство имеет ряд конструктивных особенностей — например, нагревательные элементы монтируются на насосно-компрессорную трубу (НКТ). Также для уменьшения теплового потока скважины в устройство добавлена наружная труба с теплоизоляционными скорлупами», — рассказала автор исследования Прасковья Павлова.
По ее словам, дальше ученые решат задачу изменения температуры вдоль стенки насосно-компрессорной трубы в зависимости от параметров нефтяной скважины.
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pepelmetalНу да, не хватит, ракеты в мае кончились
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MuCbEТам кто-то из твоих был что-ли раз так печешься?