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Ученые разработали «грелку» для нефтедобычи в Арктике

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Красноярские исследователи смоделировали работу устройства, которое можно опускать в нефтяную скважину и использовать для разогревания труб при извлечении нефти, сообщает пресс-служба СФУ.

На трубах нефтяных скважин оседают асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО). Это уменьшает внутренний диаметр и пропускную способность, усложняя добычу нефти.  

Особенности устройства позволят вести нефтедобычу в экстремальных условиях Арктики, а поддержание высокой температуры внутренней поверхности трубы помешает застыванию асфальтосмолопарафиновых отложений.

«Предложенное нами устройство имеет ряд конструктивных особенностей — например, нагревательные элементы монтируются на насосно-компрессорную трубу (НКТ). Также для уменьшения теплового потока скважины в устройство добавлена наружная труба с теплоизоляционными скорлупами», — рассказала автор исследования Прасковья Павлова.

По ее словам, дальше ученые решат задачу изменения температуры вдоль стенки насосно-компрессорной трубы в зависимости от параметров нефтяной скважины.

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